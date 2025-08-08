Advertisement

أخبار عاجلة

دولة الإمارات: الإنزال الجولي الـ 66 للمساعدات فوق قطاع غزة تم بالتعاون مع الأردن وبمشاركة ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا

Lebanon 24
08-08-2025 | 12:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأردن يعلن تنفيذ إنزال جوي لـ67 طنا من المواد الإغاثية في قطاع غزة بمشاركة دولة الإمارات وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا
lebanon 24
09/08/2025 01:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والبحرين قدمت طلبا بإسقاط المساعدات إلى غزة عبر الإنزال الجوي
lebanon 24
09/08/2025 01:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية على قطاع غزة تحمل 35 طنا من المساعدات بمشاركة دولة الإمارات وفرنسا وألمانيا
lebanon 24
09/08/2025 01:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني: بالتعاون مع دولة الإمارات تم إنزال نحو 73 طناً من المواد الأساسية إلى غزة خلال الأيام الماضية
lebanon 24
09/08/2025 01:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:25 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:12 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:36 | 2025-08-08
18:32 | 2025-08-08
18:27 | 2025-08-08
18:25 | 2025-08-08
18:12 | 2025-08-08
18:12 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24