جعجع: لبنان بحاجة إلى صداقاته الخارجية للنهوض من جديد بعد كل ما مرّ به وجميع الدول التي تحدّثنا معها وعدتنا خيرًا لكن بشرط أن تبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها

Lebanon 24