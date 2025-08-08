جعجع: يكفي أن تتوقف الدولة اللبنانية عن إعطاء خدمات وامتيازات لحزب الله من بطاقات "تسهيل مرور" إلى غيرها حتى نبدأ فعليًا بتطبيق قرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح

Lebanon 24