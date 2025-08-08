Advertisement

جعجع: يكفي أن تتوقف الدولة اللبنانية عن إعطاء خدمات وامتيازات لحزب الله من بطاقات "تسهيل مرور" إلى غيرها حتى نبدأ فعليًا بتطبيق قرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح

Lebanon 24
08-08-2025 | 14:00
الجميّل: لإلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين الجيش اللبناني وحزب الله وإلغاء بطاقات تسهيل المرور لعناصر الحزب الصادرة عن الدولة اللبنانية ومداهمة أي مركز أسلحة وتطبيق القانون
lebanon 24
09/08/2025 01:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الاميركية: واشنطن ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
09/08/2025 01:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فراس حمدان لـmtv: حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة اللبنانيّة ويجب أن نثق بالدولة
lebanon 24
09/08/2025 01:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ليس صحيحاً أن المطلوب من "حزب الله" تسليم سلاحه لإسرائيل والحقيقة أن كل السلاح يجب أن يعود إلى الدولة اللبنانية حصراً
lebanon 24
09/08/2025 01:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
