جعجع: هناك اتجاه عام في المنطقة لحصر السلاح بيد الدولة من حزب العمال الكردستاني إلى حزب الله والحزب يدرك أن مسألة السلاح قد انتهت لكنه يحاول الآن الحصول على مكاسب معينة من الدولة

Lebanon 24