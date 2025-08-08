جعجع ردًا على النائب محمد رعد: السلاح الوحيد هو سلاح الدولة وما قمنا به كان لمنع حزب الله من الانتحار وأوّل من سيستفيد من قرار الحكومة ستكون بيئة حزب الله

Lebanon 24