Advertisement

أخبار عاجلة

نصّار: لن تعقد جلسة حكومية جديدة تتعلق بقرار نزع السلاح قبل ورود تقرير الجيش أولا (الجزيرة)

Lebanon 24
08-08-2025 | 15:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برّاك قد يعود واتصالات لعقد جلسة حكومية "بنصاب سياسي" لبت حصرية السلاح
lebanon 24
09/08/2025 01:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد لافت لبراك واتصالات لعقد جلسة حكومية لاعلان الالتزام بحصرية السلاح
lebanon 24
09/08/2025 01:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مخرج محتمل لملف السلاح قبل جلسة الثلاثاء الحكومية لتجنب "دعسة ناقصة"
lebanon 24
09/08/2025 01:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات للتوصل الى مخرج لـ"حصرية السلاح بيد الدولة" قبل جلسة الثلاثاء الحكومية
lebanon 24
09/08/2025 01:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:40 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:41 | 2025-08-08
18:40 | 2025-08-08
18:36 | 2025-08-08
18:32 | 2025-08-08
18:27 | 2025-08-08
18:25 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24