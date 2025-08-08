Advertisement

أخبار عاجلة

نصّار: لا أتصور لحظة واحدة أن يرغب أي فريق في وضع نفسه بمواجهة الجيش

Lebanon 24
08-08-2025 | 15:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القائد العام للحرس الثوري: الدفاع عن البلاد لا يقبل التردد لحظة واحدة
lebanon 24
09/08/2025 01:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس سينتهي خلال 3 أشهر من لحظة الموافقة على المقترح الأميركي
lebanon 24
09/08/2025 01:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
CNN: ترامب يخشى الدخول في مواجهة لم يرغب بها ولم يبادر إليها
lebanon 24
09/08/2025 01:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن الإسرائيلي: أي محاولة من حزب الله لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها
lebanon 24
09/08/2025 01:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:40 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:41 | 2025-08-08
18:40 | 2025-08-08
18:36 | 2025-08-08
18:32 | 2025-08-08
18:27 | 2025-08-08
18:25 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24