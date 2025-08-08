Advertisement

الفصائل الفلسطينية: ندعو شعوب العالم للتظاهر أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية للضغط لوقف العدوان والمجاعة

08-08-2025 | 17:06
الفصائل الفلسطينية: ندعو الشعب المصري لقيادة الجماهير نحو معبر رفح للضغط لفتحه وإدخال المساعدات وكسر الحصار
الفصائل الفلسطينية: رد حماس كان إيجابيا ويضمن إنهاء معاناة شعبنا
حماس: ماضون بمسؤولية وبأقصى سرعة في استكمال مشاوراتنا مع القوى والفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق مشرف لوقف العدوان
عراقجي يدعو مجلس الأمن الدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على إيران ووقف الجرائم الإسرائيلية
