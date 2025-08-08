Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر دبلوماسية ل"الجزيرة": تم تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل بغزة إلى الأحد

Lebanon 24
08-08-2025 | 18:41
