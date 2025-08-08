Advertisement

مستشار بوتين للشؤون الخارجية: بوتين وترامب سيركزان بقمة ألاسكا على سبل تحقيق تسوية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا

08-08-2025 | 18:55
