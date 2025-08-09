Advertisement

معاريف: رئيس الأركان قدم خطة لتطويق مدينة غزة والمخيمات الوسطى بينما طالب نتنياهو بتعديلها لاحتلال المدينة قبل أن يقرر تحويلها خلال اجتماع الكابينت إلى خطة للسيطرة

Lebanon 24
09-08-2025 | 03:26
