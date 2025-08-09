Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: أجريت اتصالا مع رئيس الوزراء البريطاني أكدنا خلاله الحاجة إلى سلام دائم وحقيقي في أوكرانيا وهناك حاجة للتنسيق مع شركائنا ونقدر جهود بريطانيا والولايات المتحدة لإنهاء الحرب

Lebanon 24
09-08-2025 | 07:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة البريطانية: رئيس الوزراء ناقش في اتصال مع الرئيس التركي أمس الوضع المتدهور في غزة وأكدا على الحاجة الملحة لإدخال المزيد من المساعدات ووقف إطلاق النار
lebanon 24
09/08/2025 18:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: سنبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع شركائنا لتأمين طرق الشحن البحرية
lebanon 24
09/08/2025 18:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: جهود دولة الإمارات تؤكد الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة
lebanon 24
09/08/2025 18:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا يدعو خلال اجتماع مع ولي عهد البحرين إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط ويتفق على الحاجة إلى علاقات أوثق عبر المنطقة لدعم الاستقرار
lebanon 24
09/08/2025 18:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:01 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
10:48 | 2025-08-09
10:35 | 2025-08-09
10:17 | 2025-08-09
10:14 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24