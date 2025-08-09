زيلينسكي: أجريت اتصالا مع رئيس الوزراء البريطاني أكدنا خلاله الحاجة إلى سلام دائم وحقيقي في أوكرانيا وهناك حاجة للتنسيق مع شركائنا ونقدر جهود بريطانيا والولايات المتحدة لإنهاء الحرب

Lebanon 24