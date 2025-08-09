Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار خامنئي: ممر زنغزور مؤامرة سياسية ضد إيران ودول مجاورة

Lebanon 24
09-08-2025 | 11:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي محذرا خامنئي من مصير مشابه لصدام حسين: تذكروا ما حدث للدكتاتور في دولة مجاورة لإيران بعدما سلك هذا المسار ضد إسرائيل
lebanon 24
09/08/2025 21:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير إيراني: سنرد بقوة على أي تدخل في ممر زنغزور
lebanon 24
09/08/2025 21:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: إيران ترفض نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
09/08/2025 21:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار وزير الخارجية الإيراني: الأجهزة الأمنية أحبطت مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد الوزير عراقجي قبل أيام في طهران
lebanon 24
09/08/2025 21:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:34 | 2025-08-09
14:24 | 2025-08-09
14:23 | 2025-08-09
14:22 | 2025-08-09
14:11 | 2025-08-09
14:06 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24