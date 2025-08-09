Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن رقيب أول قاتل بغزة: استمرار القتال في غزة لا يتماشى مع أسباب خوض الحرب وأهدافها

Lebanon 24
09-08-2025 | 11:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة الهندسة القتالية في معارك جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
09/08/2025 21:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مصدر سياسي: تمديد القتال بغزة سيكون له أثر طويل الأمد على الوحدات والجنود
lebanon 24
09/08/2025 21:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: جهود الوساطة لوقف الحرب مع إيران بدأت
lebanon 24
09/08/2025 21:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة 12 الإسرائيلية: التقديرات تشير إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد استمرار القتال على المستويين الهجومي والدفاعي
lebanon 24
09/08/2025 21:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:34 | 2025-08-09
14:24 | 2025-08-09
14:23 | 2025-08-09
14:22 | 2025-08-09
14:11 | 2025-08-09
14:06 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24