Advertisement

أخبار عاجلة

وليد جنبلاط من عاليه: يجب أن نؤكد على الوحدة الوطنية ومنع الفتنة وفي جبل العرب هناك من يحميهم ولديهم قادتهم ورجالاتهم والمطلوب أن نُبقي أنفسنا على الحياد قدر الإمكان وألّا نتورط

Lebanon 24
09-08-2025 | 12:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفتي الجمهورية عند جنبلاط سعيا "لمنع الفتنة السنّية - الدرزية"
lebanon 24
09/08/2025 21:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة السورية: مجلس الإفتاء الأعلى يقول إنه يجب على الدولة شرعاً حماية جميع المواطنين وبسط الأمن ومنع الفتنة
lebanon 24
09/08/2025 21:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مدينا التفجير في سوريا.. الرئيس عون: وحدة الشعب السوري تبقى الأساس لمنع الفتنة ووأدها في مهدها
lebanon 24
09/08/2025 21:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: لا بد من وقف إطلاق النار في السويداء ومنع عشائر البدو من القدوم إليها (الجزيرة)
lebanon 24
09/08/2025 21:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:34 | 2025-08-09
14:24 | 2025-08-09
14:23 | 2025-08-09
14:22 | 2025-08-09
14:11 | 2025-08-09
14:06 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24