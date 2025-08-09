Advertisement

وزيرة المواصلات الإسرائيلية: علينا أن ننتهي من مسألة غزة وهذا سيستغرق وقتا وللأسف سنتكبد أثمانا باهظة وسنفقد جنودا لكننا سنعيد المخطوفين

Lebanon 24
09-08-2025 | 12:58
