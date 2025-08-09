30
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية للحدث: لم نتلق إشعارا رسميا من الحكومة السورية بوقف الحوار
Lebanon 24
09-08-2025
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع التركية تطالب قوات سوريا الديمقراطية بإظهار التزامها باتفاقية التكامل مع الحكومة السورية
Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية تطالب قوات سوريا الديمقراطية بإظهار التزامها باتفاقية التكامل مع الحكومة السورية
09/08/2025 21:47:26
09/08/2025 21:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء لقاء قائد قوات سوريا الديمقراطية ومسؤولين في الحكومة السورية في دمشق
Lebanon 24
بدء لقاء قائد قوات سوريا الديمقراطية ومسؤولين في الحكومة السورية في دمشق
09/08/2025 21:47:26
09/08/2025 21:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك لقائد قوات سوريا الديمقراطية: نقدّر عاليا الحوار البناء لتعزيز التكامل والوحدة في سوريا ونتطلع إلى استمرار المحادثات من أجل مستقبل سوري آمن
Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك لقائد قوات سوريا الديمقراطية: نقدّر عاليا الحوار البناء لتعزيز التكامل والوحدة في سوريا ونتطلع إلى استمرار المحادثات من أجل مستقبل سوري آمن
09/08/2025 21:47:26
09/08/2025 21:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مكي: الحوار مع حزب الله انطلق رسميًا وملف السلاح على طاولة الحكومة قريبًا
Lebanon 24
مكي: الحوار مع حزب الله انطلق رسميًا وملف السلاح على طاولة الحكومة قريبًا
09/08/2025 21:47:26
09/08/2025 21:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان24": الجيش يغلق بعض المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية من جهة الحدت
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش يغلق بعض المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية من جهة الحدت
14:34 | 2025-08-09
09/08/2025 02:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نتضامن مع لبنان حكومة وشعبًا
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نتضامن مع لبنان حكومة وشعبًا
14:24 | 2025-08-09
09/08/2025 02:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نشيد بجهود الجيش لبسط سيادة الحكومة على كافة الاراضي اللبنانية
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نشيد بجهود الجيش لبسط سيادة الحكومة على كافة الاراضي اللبنانية
14:23 | 2025-08-09
09/08/2025 02:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نعرب عن التعازي جراء وفاة وإصابة أفراد من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نعرب عن التعازي جراء وفاة وإصابة أفراد من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
14:22 | 2025-08-09
09/08/2025 02:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أمdvكي: اجتماعات السبت ببريطانيا حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب أوكرانيا قبل اجتماع ترامب وبوتين
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أمdvكي: اجتماعات السبت ببريطانيا حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب أوكرانيا قبل اجتماع ترامب وبوتين
14:11 | 2025-08-09
09/08/2025 02:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:34 | 2025-08-09
"لبنان24": الجيش يغلق بعض المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية من جهة الحدت
14:24 | 2025-08-09
الخارجية السعودية: نتضامن مع لبنان حكومة وشعبًا
14:23 | 2025-08-09
الخارجية السعودية: نشيد بجهود الجيش لبسط سيادة الحكومة على كافة الاراضي اللبنانية
14:22 | 2025-08-09
الخارجية السعودية: نعرب عن التعازي جراء وفاة وإصابة أفراد من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
14:11 | 2025-08-09
أكسيوس عن مسؤول أمdvكي: اجتماعات السبت ببريطانيا حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب أوكرانيا قبل اجتماع ترامب وبوتين
14:06 | 2025-08-09
35 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 21:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 21:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 21:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24