30
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية السعودية: نشيد بجهود الجيش لبسط سيادة الحكومة على كافة الاراضي اللبنانية
Lebanon 24
09-08-2025
|
14:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لدعم إجراءات الحكومة السورية لبسط سيادة القانون على كامل أراضيها
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لدعم إجراءات الحكومة السورية لبسط سيادة القانون على كامل أراضيها
10/08/2025 01:02:46
10/08/2025 01:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
القمة البحرينية-اللبنانية: البحرين تؤكد ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وتشيد بجهود الرئيس عون والحكومة في المضي قدماً بالإصلاحين السياسي والاقتصادي
Lebanon 24
القمة البحرينية-اللبنانية: البحرين تؤكد ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وتشيد بجهود الرئيس عون والحكومة في المضي قدماً بالإصلاحين السياسي والاقتصادي
10/08/2025 01:02:46
10/08/2025 01:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص للجزيرة مباشر: إسرائيل تواصل احتلال 5 نقاط من الأراضي اللبنانية ما يعيق انتشار الجيش في الجنوب وبسط سيادتنا
Lebanon 24
مرقص للجزيرة مباشر: إسرائيل تواصل احتلال 5 نقاط من الأراضي اللبنانية ما يعيق انتشار الجيش في الجنوب وبسط سيادتنا
10/08/2025 01:02:46
10/08/2025 01:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: نشيد بالجهود التي تقوم بها السعودية لضمان استقرار الوضع في اليمن
Lebanon 24
لافروف: نشيد بالجهود التي تقوم بها السعودية لضمان استقرار الوضع في اليمن
10/08/2025 01:02:46
10/08/2025 01:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
القناة 12 الإسرائيلية: الشرطة تعتقل 3 متظاهرين على الأقل من المشاركين في إغلاق شارع أيالون في تل أبيب
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الشرطة تعتقل 3 متظاهرين على الأقل من المشاركين في إغلاق شارع أيالون في تل أبيب
16:56 | 2025-08-09
09/08/2025 04:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول جثامين شهداء الجيش إلى المستشفى العسكري في بدارو
Lebanon 24
وصول جثامين شهداء الجيش إلى المستشفى العسكري في بدارو
16:26 | 2025-08-09
09/08/2025 04:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: أهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي الذي جرى توقيعه مؤخراً في البيت الأبيض
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: أهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي الذي جرى توقيعه مؤخراً في البيت الأبيض
16:00 | 2025-08-09
09/08/2025 04:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني للجزيرة مباشر: نتفاهم مخاوف البعض من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حال نزع السلاح
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني للجزيرة مباشر: نتفاهم مخاوف البعض من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حال نزع السلاح
15:58 | 2025-08-09
09/08/2025 03:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين المجلس الاستراتيجي الإيراني علي باقري: حزب الله قوة متجذرة في الشعب اللبناني ولن تنجح محاولات إخراجه من المعادلة
Lebanon 24
أمين المجلس الاستراتيجي الإيراني علي باقري: حزب الله قوة متجذرة في الشعب اللبناني ولن تنجح محاولات إخراجه من المعادلة
15:56 | 2025-08-09
09/08/2025 03:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:56 | 2025-08-09
القناة 12 الإسرائيلية: الشرطة تعتقل 3 متظاهرين على الأقل من المشاركين في إغلاق شارع أيالون في تل أبيب
16:26 | 2025-08-09
وصول جثامين شهداء الجيش إلى المستشفى العسكري في بدارو
16:00 | 2025-08-09
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: أهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي الذي جرى توقيعه مؤخراً في البيت الأبيض
15:58 | 2025-08-09
نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني للجزيرة مباشر: نتفاهم مخاوف البعض من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حال نزع السلاح
15:56 | 2025-08-09
أمين المجلس الاستراتيجي الإيراني علي باقري: حزب الله قوة متجذرة في الشعب اللبناني ولن تنجح محاولات إخراجه من المعادلة
15:39 | 2025-08-09
القناة 12 الإسرائيلية: مصدر إسرائيلي مطّلع يزعم أن هناك احتمالًا لصفقة جزئية قريبًا
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 01:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 01:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 01:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24