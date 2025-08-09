Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: مصدر إسرائيلي مطّلع يزعم أن هناك احتمالًا لصفقة جزئية قريبًا

Lebanon 24
09-08-2025 | 15:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: لا نستبعد العودة إلى مفاوضات للتوصل إلى صفقة جزئية بشأن غزة
lebanon 24
10/08/2025 08:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي: قبول حماس الصفقة سيفتح الباب لبدء مفاوضات إنهاء الحرب
lebanon 24
10/08/2025 08:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للضغط على الحكومة لإنجاز صفقة تبادل
lebanon 24
10/08/2025 08:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك بعض المؤشرات الإيجابية للتوصل إلى صفقة في غزة وهدفنا هو بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
10/08/2025 08:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:55 | 2025-08-10
00:19 | 2025-08-10
00:09 | 2025-08-10
23:44 | 2025-08-09
23:42 | 2025-08-09
23:41 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24