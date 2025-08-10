Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: كثير من زعماء العالم يقولون لنا نعلم أنكم محقون ولا يمكننا مجابهة الرأي العام ببلداننا خاصة أوروبا

Lebanon 24
10-08-2025 | 10:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الرأي العام غاضب للغاية ولا أحد يجرؤ على الحديث عن المفاوضات والدبلوماسية
lebanon 24
10/08/2025 18:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: زعماء العالم أكدوا لي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
lebanon 24
10/08/2025 18:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: التوافق بينكم سيؤدي إلى النجاح وانا على يقين انكم ستحققون الكثير بعيدا عن التدخل السياسي
lebanon 24
10/08/2025 18:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
من الحرب إلى الحلّ: الرأي العام الإسرائيلي يتحول نحو التهدئة
lebanon 24
10/08/2025 18:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:24 | 2025-08-10
10:32 | 2025-08-10
10:30 | 2025-08-10
10:21 | 2025-08-10
10:02 | 2025-08-10
08:53 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24