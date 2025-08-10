Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: لا يمكننا القبول بأن يبقى أمن أوروبا مهددا من قبل روسيا ولا يمكن أن يكون هناك سلام يكافئ السلوك العدواني لروسيا

Lebanon 24
10-08-2025 | 12:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: لا يمكن أن يكون هناك المزيد من النزوح أو أي خطوات لضمّ الضفة الغربية
lebanon 24
11/08/2025 01:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: المنطقة تمر بتحوّل إقليمي ولا يمكن للبنان أن يبقى على الهامش ولا إمكان للنهوض من دون استقرار مالي وإقتصادي
lebanon 24
11/08/2025 01:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات
lebanon 24
11/08/2025 01:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني لبي بي سي: نشهد تهديدا كبيرا من روسيا لا لأوكرانيا فحسب بل لسلامنا والنظام السياسي في أوروبا
lebanon 24
11/08/2025 01:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:07 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:58 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:53 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:50 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:11 | 2025-08-10
18:07 | 2025-08-10
17:58 | 2025-08-10
17:53 | 2025-08-10
17:50 | 2025-08-10
17:43 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24