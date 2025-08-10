Advertisement

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: جريمة اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع تمهيد لمذبحة كبرى تخطط لها إسرائيل في غزة في ظل الحديث عن قرار ببدء عملية عسكرية واسعة النطاق

Lebanon 24
10-08-2025 | 17:24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تخطّط لاحتجاز سكان غزة قسراً في معسكر اعتقال مغلق فوق أنقاض رفح
أسماء طاقم الجزيرة الذي اغتيل في غزة: المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة وسائق الفريق محمد نوفل
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: خطة إسرائيل التي تقضي بنقل سكان قطاع غزة بالكامل إلى رفح تمثل تصعيدا خطيرا في مسار الإبادة الجماعية
