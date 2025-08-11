Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية يؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم مقاطعة تولا الروسية: مقتل شخص في هجوم أوكراني بمسيرّة
lebanon 24
11/08/2025 13:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم خاركيف الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بقصف روسي استهدف 6 مناطق في المقاطعة خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
11/08/2025 13:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس عن حاكم بيلغورود: إصابة شخصين في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منزلا في المقاطعة
lebanon 24
11/08/2025 13:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية: إصابة 14 شخصا بينهم أطفال في هجوم بمسيّرات روسية على أوديسا
lebanon 24
11/08/2025 13:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:54 | 2025-08-11
05:46 | 2025-08-11
05:43 | 2025-08-11
05:36 | 2025-08-11
05:34 | 2025-08-11
05:24 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24