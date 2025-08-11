Advertisement

أخبار عاجلة

سامي الجميل : تحية لرئيس الحكومة نواف سلام على مواقفه الشجاعة وهناك فرصة تاريخية للبنان للوقوف مجدداً بالرغم من التحديات الكبيرة

Lebanon 24
11-08-2025 | 04:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل التقى سفير أستراليا: قرار الحكومة يمهّد لاسترجاع السيادة
lebanon 24
11/08/2025 13:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميّل: مصرّون على وضع الشراكة الوطنية أولوية والانتقال بلبنان إلى مكان آخر
lebanon 24
11/08/2025 13:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجية: لبنان سيبقى واقفاً على قدميه بالرغم من الظروف الصعبة
lebanon 24
11/08/2025 13:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نواف سلام: قرر رئيس الجمهورية جوزاف عون منح الفقيد زياد الرحباني وسام الارز الوطني برتبة كومندور
lebanon 24
11/08/2025 13:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:54 | 2025-08-11
05:46 | 2025-08-11
05:43 | 2025-08-11
05:36 | 2025-08-11
05:34 | 2025-08-11
05:24 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24