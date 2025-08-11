Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر في مستشفى القدس: 7 شهداء و41 مصابا أغلبهم أطفال في قصف الاحتلال حي الزيتون بمدينة غزة

Lebanon 24
11-08-2025 | 05:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 16 شهيدا منهم 7 أطفال و5 سيدات في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة
lebanon 24
11/08/2025 18:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
3 شهداء بينهم طفلة ومصابون جراء قصف الاحتلال مبنى يؤوي نازحين في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
11/08/2025 18:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في المستشفى المعمداني: 3 شهداء في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة
lebanon 24
11/08/2025 18:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد في قصف مسيّرة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
11/08/2025 18:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:51 | 2025-08-11
11:39 | 2025-08-11
11:37 | 2025-08-11
11:26 | 2025-08-11
11:24 | 2025-08-11
11:23 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24