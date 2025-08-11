المتحدث باسم الحكومة الألمانية يقول إن الرئيس الأوكراني ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو سيشاركون في المكالمة الأوروبية مع ترامب (سكاي نيوز)

