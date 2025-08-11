32
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
25
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب يعلن وضع قسم شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية (الجزيرة)
Lebanon 24
11-08-2025
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: الحكومة الفيدرالية ستتولى السيطرة على واشنطن العاصمة إذا لم تتمكن الحكومة المحلية من تنظيم أمورها
Lebanon 24
ترامب: الحكومة الفيدرالية ستتولى السيطرة على واشنطن العاصمة إذا لم تتمكن الحكومة المحلية من تنظيم أمورها
11/08/2025 18:55:09
11/08/2025 18:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يفرض السيطرة الفيدرالية على شرطة واشنطن... ما السبب؟
Lebanon 24
ترامب يفرض السيطرة الفيدرالية على شرطة واشنطن... ما السبب؟
11/08/2025 18:55:09
11/08/2025 18:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال (الجزيرة)
Lebanon 24
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال (الجزيرة)
11/08/2025 18:55:09
11/08/2025 18:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة العدو الإسرائيلي (الجزيرة)
Lebanon 24
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة العدو الإسرائيلي (الجزيرة)
11/08/2025 18:55:09
11/08/2025 18:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب منح الجنود متنفسا والتوقف لفترات تسمح بمواصلة العمليات في قطاع غزة
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب منح الجنود متنفسا والتوقف لفترات تسمح بمواصلة العمليات في قطاع غزة
11:52 | 2025-08-11
11/08/2025 11:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الكهرباء العراقية: انطفاء تام للكهرباء بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والاستهلاك ونعمل لإعادة التيار تدريجياً
Lebanon 24
وزارة الكهرباء العراقية: انطفاء تام للكهرباء بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والاستهلاك ونعمل لإعادة التيار تدريجياً
11:51 | 2025-08-11
11/08/2025 11:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة العراقية: الاتفاق الأمني مع إيران يدعم إجراءات حماية الحدود المشتركة من أجل وضع أمني مسيطر عليه
Lebanon 24
الحكومة العراقية: الاتفاق الأمني مع إيران يدعم إجراءات حماية الحدود المشتركة من أجل وضع أمني مسيطر عليه
11:39 | 2025-08-11
11/08/2025 11:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب عن اللقاء المرتقب مع بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب
Lebanon 24
ترامب عن اللقاء المرتقب مع بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب
11:37 | 2025-08-11
11/08/2025 11:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الرسوم الجمركية منحتنا الأموال وأوقفنا الحروب بين الهند وباكستان وبين أذربيجان وأرمينيا والكونغو ورواندا
Lebanon 24
ترامب: الرسوم الجمركية منحتنا الأموال وأوقفنا الحروب بين الهند وباكستان وبين أذربيجان وأرمينيا والكونغو ورواندا
11:26 | 2025-08-11
11/08/2025 11:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
14:23 | 2025-08-10
10/08/2025 02:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ
Lebanon 24
شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ
13:35 | 2025-08-10
10/08/2025 01:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
سرقة آلية عسكرية إسرائيلية في الجنوب.. إليكم تفاصيل ما حصل
07:32 | 2025-08-11
11/08/2025 07:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
14:00 | 2025-08-10
10/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء إلى وزيرة التربية!
Lebanon 24
نداء إلى وزيرة التربية!
13:11 | 2025-08-10
10/08/2025 01:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:52 | 2025-08-11
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب منح الجنود متنفسا والتوقف لفترات تسمح بمواصلة العمليات في قطاع غزة
11:51 | 2025-08-11
وزارة الكهرباء العراقية: انطفاء تام للكهرباء بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والاستهلاك ونعمل لإعادة التيار تدريجياً
11:39 | 2025-08-11
الحكومة العراقية: الاتفاق الأمني مع إيران يدعم إجراءات حماية الحدود المشتركة من أجل وضع أمني مسيطر عليه
11:37 | 2025-08-11
ترامب عن اللقاء المرتقب مع بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب
11:26 | 2025-08-11
ترامب: الرسوم الجمركية منحتنا الأموال وأوقفنا الحروب بين الهند وباكستان وبين أذربيجان وأرمينيا والكونغو ورواندا
11:24 | 2025-08-11
"وول ستريت جورنال": القادة الأوربيون يخططون لعقد اجتماع مع ترامب قبل قمة مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
11/08/2025 18:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
11/08/2025 18:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 18:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24