مئات من طياري الاحتياط في القوات الجوية الإسرائيلية سينظمون مساء اليوم احتجاجات أمام قيادة الجيش على قرار الحكومة احتلال غزة (القناة 12 الإسرائيلية)

Lebanon 24
11-08-2025 | 10:48
القناة 12 الإسرائيلية: احتلال مدينة غزة يتطلب تجنيد 250 ألف جندي من قوات الاحتياط
lebanon 24
11/08/2025 18:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استدعى الاحتياط لتعزيز قواته على الحدود الشمالية
lebanon 24
11/08/2025 18:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكابينت يبحث في اجتماعه غدا اتخاذ قرار بشأن احتلال قطاع غزة
lebanon 24
11/08/2025 18:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية: المجال الجوي الإسرائيلي مغلق حتى الساعة 7 مساء بسبب القصف الصاروخي
lebanon 24
11/08/2025 18:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
