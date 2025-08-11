Advertisement

نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن يُعطي الاجتماع المُرتقب بين بوتين وترامب زخما لتطبيع العلاقات الروسية الأميركية

11-08-2025 | 17:30
