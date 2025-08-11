32
وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين غربيين: بوتين يعتقد أنه يحقق الفوز في ساحة المعركة ضد أوكرانيا
11-08-2025
23:41
وول ستريت جورنال: ترمب سأل زيلينسكي عن قدرة أوكرانيا على ضرب موسكو وسانت بطرسبرغ
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: ترمب سأل زيلينسكي عن قدرة أوكرانيا على ضرب موسكو وسانت بطرسبرغ
12/08/2025 09:58:03
12/08/2025 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: أوروبا وأوكرانيا قدمتا مقترحا مضادا لخطة بوتين لوقف النار
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: أوروبا وأوكرانيا قدمتا مقترحا مضادا لخطة بوتين لوقف النار
12/08/2025 09:58:03
12/08/2025 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": الإدارة الأميركية رتبت محادثات لمسؤولين موريتانيين وإسرائيليين بشأن إقامة علاقات دبلوماسية
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": الإدارة الأميركية رتبت محادثات لمسؤولين موريتانيين وإسرائيليين بشأن إقامة علاقات دبلوماسية
12/08/2025 09:58:03
12/08/2025 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": البيت الأبيض يدرس تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي باتريوت
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": البيت الأبيض يدرس تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي باتريوت
12/08/2025 09:58:03
12/08/2025 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن الروسي: إحباط هجوم على مسؤول رفيع بوزارة الدفاع في ضواحي موسكو
Lebanon 24
الأمن الروسي: إحباط هجوم على مسؤول رفيع بوزارة الدفاع في ضواحي موسكو
02:56 | 2025-08-12
12/08/2025 02:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبيرغ: الصين تحث الشركات على تجنب استخدام شرائح إنفيديا لأغراض حكومية
Lebanon 24
بلومبيرغ: الصين تحث الشركات على تجنب استخدام شرائح إنفيديا لأغراض حكومية
01:25 | 2025-08-12
12/08/2025 01:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لدول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر: الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا
Lebanon 24
بيان لدول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر: الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا
01:17 | 2025-08-12
12/08/2025 01:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 25 مسيرة أوكرانية بمنطقتي روستوف وستافروبول
Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 25 مسيرة أوكرانية بمنطقتي روستوف وستافروبول
00:47 | 2025-08-12
12/08/2025 12:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": 3 قتلى و١٢ جريحا في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
"التحكم المروري": 3 قتلى و١٢ جريحا في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
00:13 | 2025-08-12
12/08/2025 12:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
02:56 | 2025-08-12
الأمن الروسي: إحباط هجوم على مسؤول رفيع بوزارة الدفاع في ضواحي موسكو
01:25 | 2025-08-12
بلومبيرغ: الصين تحث الشركات على تجنب استخدام شرائح إنفيديا لأغراض حكومية
01:17 | 2025-08-12
بيان لدول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر: الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا
00:47 | 2025-08-12
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 25 مسيرة أوكرانية بمنطقتي روستوف وستافروبول
00:13 | 2025-08-12
"التحكم المروري": 3 قتلى و١٢ جريحا في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
23:48 | 2025-08-11
رئيس وزراء أستراليا: نتنياهو في حالة إنكار لمعاناة المدنيين في غزة
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
