Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: قرار قضائي بحضور نتنياهو 3 مرات أسبوعيا لجلسات محاكمته بدءا من تشرين الثاني المقبل

Lebanon 24
12-08-2025 | 04:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النيابة العامة في اسرائيل ترفض طلب نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته المقبلة (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/08/2025 13:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بدء جلسة محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد التي يحاكم فيها
lebanon 24
12/08/2025 13:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مكتب النائب العام يعارض طلب نتنياهو سحب شهادته في محاكمته خلال الأسبوعين المقبلين
lebanon 24
12/08/2025 13:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته غدا ويقول إن الإلغاء بسبب تعرضه لوعكة صحية
lebanon 24
12/08/2025 13:02:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:36 | 2025-08-12
05:34 | 2025-08-12
05:29 | 2025-08-12
05:21 | 2025-08-12
05:18 | 2025-08-12
05:16 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24