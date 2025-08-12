Advertisement

أخبار عاجلة

بدء الاجتماع الثلاثي بين وزيري خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي الخاص توم براك لبحث الملف السوري في عمّان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-08-2025 | 04:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء اجتماع بين وزيري خارجية الأردن وسوريا في عمّان قبيل الاجتماع الثلاثي مع المبعوث الأميركي توم براك بشأن إستقرار سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/08/2025 13:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء يعقد الآن بين وزيري خارجية الأردن وسوريا في عمّان (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/08/2025 13:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم براك يزور بيروت في 18 آب (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/08/2025 13:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك سيرأس الاجتماع بين سوريا وإسرائيل
lebanon 24
12/08/2025 13:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:36 | 2025-08-12
05:34 | 2025-08-12
05:29 | 2025-08-12
05:21 | 2025-08-12
05:18 | 2025-08-12
05:16 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24