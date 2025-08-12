Advertisement

جيروزاليم بوست: الطيارون العسكريون في الاحتياط والطيارون السابقون سيتظاهرون اليوم أمام مقر قيادة الجيش الإسرائيلي احتجاجا على خطة الحكومة لتوسيع القتال واحتلال غزة

Lebanon 24
12-08-2025 | 05:16
مئات من طياري الاحتياط في القوات الجوية الإسرائيلية سينظمون مساء اليوم احتجاجات أمام قيادة الجيش على قرار الحكومة احتلال غزة (القناة 12 الإسرائيلية)
