أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي: المؤسسة العسكرية تخشى من فشل عملية احتلال مدينة غزة حتى قبل أن تبدأ

Lebanon 24
12-08-2025 | 05:36
