مستشار لرئيس الوزراء العراقي لـ"رويترز": عودة الكهرباء في كافة أنحاء البلاد بعد انقطاعها في مناطق الوسط والجنوب أمس

Lebanon 24
12-08-2025 | 07:52
