أخبار عاجلة

فرانس برس عن مصدر فلسطيني: وفد قيادي من حماس برئاسة خليل الحية سيصل إلى القاهرة اليوم أو صباح غد بدعوة مصرية

Lebanon 24
12-08-2025 | 08:19
