بيان مشترك لوزراء خارجية 24 دولة ومفوضين أوروبيين: ندعو إسرائيل لإدخال كل مساعدات المنظمات الدولية ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجاعة وعدم تسييس المساعدات

Lebanon 24