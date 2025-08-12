Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأوكراني: أرسلنا تعزيزات لعرقلة التقدم الروسي قرب بوكرفسك

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني يرسل تعزيزات ضخمة إلى كردفان وسط هدوء حذر
lebanon 24
12/08/2025 18:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: الوضع قرب بوكروفسك صعب لكن القتال لا يزال مستمرا
lebanon 24
12/08/2025 18:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: هجوم روسي ليلي على عدة مدن أوكرانية بـ 363 مسيَّرة و8 صواريخ باليستية
lebanon 24
12/08/2025 18:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: 3 قتلى و18 مصابا في الهجوم الروسي على مركز تدريب تشيرنهيف
lebanon 24
12/08/2025 18:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:15 | 2025-08-12
11:14 | 2025-08-12
11:09 | 2025-08-12
11:08 | 2025-08-12
10:49 | 2025-08-12
10:48 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24