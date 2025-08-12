Advertisement

أخبار عاجلة

إنتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب اليابان بنتيجة 53-41 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

Lebanon 24
12-08-2025 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان بنتيجة 52-36 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
lebanon 24
12/08/2025 22:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الربع الثالث بتقدم لبنان على اليابان بنتيجة 81-64 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
lebanon 24
12/08/2025 22:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء الربع الأول بتقدم منتخب أستراليا على منتخب لبنان بنتيجة 31 - 14 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
lebanon 24
12/08/2025 22:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الربع الثالث بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان بنتيجة 74-56 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
lebanon 24
12/08/2025 22:44:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:35 | 2025-08-12
13:31 | 2025-08-12
13:25 | 2025-08-12
13:23 | 2025-08-12
13:21 | 2025-08-12
13:19 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24