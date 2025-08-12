Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: أعتقد أن الصفقة الجزئية أصبحت وراءنا وقد حاولنا مرارا لكن تبين أنهم يخدعوننا

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:09
