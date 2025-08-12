Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار ترامب للشؤون الإفريقية: واشنطن تدين عمليات قتل المدنيين في مخيم أبو شوك للاجئين في الفاشر بالسودان

Lebanon 24
12-08-2025 | 17:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار ترامب للشؤون الإفريقية: واشنطن قلقة إزاء التقارير عن أعمال عنف تمارسها "الدعم السريع" ضد المدنيين بالفاشر
lebanon 24
13/08/2025 02:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "أ.ف.ب": 40 قتيلاً في هجوم لـ"الدعم السريع" على مخيم أبو شوك للنازحين في دارفور في السودان
lebanon 24
13/08/2025 02:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الرئاسي الأميركي للشؤون الإفريقية: نشكر دولة قطر على دورها الأساسي والمحوري في حل النزاعات
lebanon 24
13/08/2025 02:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة أطباء السودان تطلق "نداء استغاثة عاجلا" لإنقاذ الفاشر من الجوع
lebanon 24
13/08/2025 02:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:30 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:29 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:11 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:02 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:59 | 2025-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2025-08-12
19:29 | 2025-08-12
19:11 | 2025-08-12
19:02 | 2025-08-12
18:59 | 2025-08-12
18:52 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24