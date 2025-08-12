Advertisement

أخبار عاجلة

4 شهداء وعدد من الجرحى من منتظري المساعدات قرب كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة

Lebanon 24
12-08-2025 | 19:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية فلسطينية : 4 شهداء من منتظري المساعدات قرب محور "نتساريم" وسط قطاع غزة صباح اليوم
lebanon 24
13/08/2025 02:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: 39 شهيدا و210 جرحى من منتظري المساعدات في القطاع خلال 24 ساعة
lebanon 24
13/08/2025 02:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في مستشفى الأقصى: 8 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
13/08/2025 02:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى العودة بالنصيرات: 5 شهداء وعدد من الجرحى في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة
lebanon 24
13/08/2025 02:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:30 | 2025-08-12
19:29 | 2025-08-12
19:02 | 2025-08-12
18:59 | 2025-08-12
18:52 | 2025-08-12
18:33 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24