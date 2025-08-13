35
o
بيروت
36
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
36
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
28
o
بشري
36
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
لاريجاني: سنقف إلى جانب شعب لبنان العزيز في مختلف الظروف
Lebanon 24
13-08-2025
|
01:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التركي: شعب غزة المظلوم يتعرض للإبادة وسنقف إلى جانبهم
Lebanon 24
الرئيس التركي: شعب غزة المظلوم يتعرض للإبادة وسنقف إلى جانبهم
13/08/2025 13:18:11
13/08/2025 13:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجية: لبنان سيبقى واقفاً على قدميه بالرغم من الظروف الصعبة
Lebanon 24
طوني فرنجية: لبنان سيبقى واقفاً على قدميه بالرغم من الظروف الصعبة
13/08/2025 13:18:11
13/08/2025 13:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" يستمهل حراكه السياسي ويقف الى جانب الدولة في ملف الحياد
Lebanon 24
"التيار" يستمهل حراكه السياسي ويقف الى جانب الدولة في ملف الحياد
13/08/2025 13:18:11
13/08/2025 13:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى 4 آب.. السفارة الاميركية في بيروت: نقف إلى جانب شعب لبنان في مطالبته بالمحاسبة
Lebanon 24
في ذكرى 4 آب.. السفارة الاميركية في بيروت: نقف إلى جانب شعب لبنان في مطالبته بالمحاسبة
13/08/2025 13:18:11
13/08/2025 13:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الروسية: موقف روسيا من السلام في أوكرانيا لم يتغير وقد حدده الرئيس بوتين في حزيران من العام الماضي
Lebanon 24
الخارجية الروسية: موقف روسيا من السلام في أوكرانيا لم يتغير وقد حدده الرئيس بوتين في حزيران من العام الماضي
05:56 | 2025-08-13
13/08/2025 05:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن الخارجية الإستونية: سنطرد السكرتير الأول للسفارة الروسية في إستونيا
Lebanon 24
رويترز عن الخارجية الإستونية: سنطرد السكرتير الأول للسفارة الروسية في إستونيا
05:42 | 2025-08-13
13/08/2025 05:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر روسية: بوتين وترامب سيبحثان كافة "القضايا المتراكمة" بين بلديهما
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر روسية: بوتين وترامب سيبحثان كافة "القضايا المتراكمة" بين بلديهما
05:34 | 2025-08-13
13/08/2025 05:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: ليست لدينا أطماع في سوريا لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي إن لم تتم معالجة مخاوفنا الأمنية
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: ليست لدينا أطماع في سوريا لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي إن لم تتم معالجة مخاوفنا الأمنية
05:26 | 2025-08-13
13/08/2025 05:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن وزير التعليم: أبلغت الوزيرين سموتريتش وبن غفير أنه لن يفتتح العام الدراسي قبل تأمين المؤسسات التعليمية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن وزير التعليم: أبلغت الوزيرين سموتريتش وبن غفير أنه لن يفتتح العام الدراسي قبل تأمين المؤسسات التعليمية
05:25 | 2025-08-13
13/08/2025 05:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:56 | 2025-08-13
الخارجية الروسية: موقف روسيا من السلام في أوكرانيا لم يتغير وقد حدده الرئيس بوتين في حزيران من العام الماضي
05:42 | 2025-08-13
رويترز عن الخارجية الإستونية: سنطرد السكرتير الأول للسفارة الروسية في إستونيا
05:34 | 2025-08-13
"رويترز" عن مصادر روسية: بوتين وترامب سيبحثان كافة "القضايا المتراكمة" بين بلديهما
05:26 | 2025-08-13
وزير الخارجية التركي: ليست لدينا أطماع في سوريا لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي إن لم تتم معالجة مخاوفنا الأمنية
05:25 | 2025-08-13
القناة 12 الإسرائيلية عن وزير التعليم: أبلغت الوزيرين سموتريتش وبن غفير أنه لن يفتتح العام الدراسي قبل تأمين المؤسسات التعليمية
05:21 | 2025-08-13
وزير الخارجية التركي: على قسد استغلال الفرصة للاندماج بالحكومة السورية
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 13:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 13:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 13:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24