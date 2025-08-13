Advertisement

لاريجاني: لم نأتِ بخطة محددة إلى لبنان بل الأميركيون هم الذين قدموا ورقة والشعب اللبناني هو سيّد قراره وهو الذي يتّخذ قراره ولا تدخل لنا بشؤونكم الداخلية

13-08-2025 | 06:59
Default-Document-Picture.jpg
لاريجاني: أي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع الفصائل اللبنانية نحترمه تماماً ولبنان من خلال المشورة مع المقاومة من شأنه أن يتخذ القرار المناسب
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بعد لقاء عون: القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني
رويترز عن مسؤول إيراني: المجال الجوي الإيراني لم يُفتح بعد ولم يُتخذ قرار في هذا الصدد
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: توقعنا من مجلس الأمن شجب العدوان الإسرائيلي لكن القرار لم يتخذ للأسف
