Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفرنسي: الرئيس ترامب أكد لنا رغبته التوصل لوقف لإطلاق النار خلال اجتماعه مع بوتين في ألاسكا

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: الاجتماع مع بوتين سيكون في ألاسكا يوم الجمعة المقبل
lebanon 24
13/08/2025 19:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كمبوديا: هدف محادثات ماليزيا اليوم هو التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار مع تايلندا
lebanon 24
13/08/2025 19:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: بالاشتراك مع الولايات المتحدة سنجبر فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار
lebanon 24
13/08/2025 19:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصدرين مطلعين: ترامب أخبر زيلنسكي وقادة أوروبا أنه سيسعى في قمة ألاسكا للتوصل لوقف لإطلاق النار
lebanon 24
13/08/2025 19:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:28 | 2025-08-13
12:23 | 2025-08-13
12:22 | 2025-08-13
12:18 | 2025-08-13
12:14 | 2025-08-13
12:13 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24