33
o
بيروت
36
o
طرابلس
34
o
صور
37
o
جبيل
35
o
صيدا
36
o
جونية
35
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
35
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ماكرون: أي تنازل عن أراض أوكرانية يجب أن يكون مرتبطا بضمانات أمنية من أميركا
Lebanon 24
13-08-2025
|
10:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون عن المفاوضات التجارية مع أميركا: لا يجب اعتبار حسن نيتنا ضعفاً
Lebanon 24
ماكرون عن المفاوضات التجارية مع أميركا: لا يجب اعتبار حسن نيتنا ضعفاً
13/08/2025 19:29:34
13/08/2025 19:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: أي خطوة بشأن تغيير النظام الإيراني يجب أن تكون نابعة من الشعب الإيراني وليس القنابل
Lebanon 24
ماكرون: أي خطوة بشأن تغيير النظام الإيراني يجب أن تكون نابعة من الشعب الإيراني وليس القنابل
13/08/2025 19:29:34
13/08/2025 19:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لـ معاريف: لا تنازل عن المطالب الأمنية ولو الثمن تأخير صفقة غزة
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لـ معاريف: لا تنازل عن المطالب الأمنية ولو الثمن تأخير صفقة غزة
13/08/2025 19:29:34
13/08/2025 19:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: يجب استخدام جميع الأدوات لضمان اتفاقية عادلة مع أميركا
Lebanon 24
ماكرون: يجب استخدام جميع الأدوات لضمان اتفاقية عادلة مع أميركا
13/08/2025 19:29:34
13/08/2025 19:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: سأعين رئيسا جديدا للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أقرب وقت ممكن
Lebanon 24
ترامب: سأعين رئيسا جديدا للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أقرب وقت ممكن
12:29 | 2025-08-13
13/08/2025 12:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن مصادر: المواقع التي يمكن أن يلتقي ترامب وبوتين وزيلينسكي في أحدها تشمل مدنًا في أوروبا والشرق الأوسط
Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن مصادر: المواقع التي يمكن أن يلتقي ترامب وبوتين وزيلينسكي في أحدها تشمل مدنًا في أوروبا والشرق الأوسط
12:28 | 2025-08-13
13/08/2025 12:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من 14,800 مريض بحاجة إلى رعاية طبية غير متوفرة في غزة وندعو لمزيد من الدعم
Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من 14,800 مريض بحاجة إلى رعاية طبية غير متوفرة في غزة وندعو لمزيد من الدعم
12:23 | 2025-08-13
13/08/2025 12:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سيكون هناك عواقب وخيمة جدا لو فشل اجتماعي مع بوتين
Lebanon 24
ترامب: سيكون هناك عواقب وخيمة جدا لو فشل اجتماعي مع بوتين
12:22 | 2025-08-13
13/08/2025 12:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا سار اللقاء الأول مع بوتين على ما يرام فسنعقد لقاءً ثانيًا سريعًا بين بوتين وزيلينسكي
Lebanon 24
ترامب: إذا سار اللقاء الأول مع بوتين على ما يرام فسنعقد لقاءً ثانيًا سريعًا بين بوتين وزيلينسكي
12:18 | 2025-08-13
13/08/2025 12:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" حسم قراره
Lebanon 24
"التيار" حسم قراره
01:15 | 2025-08-13
13/08/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:29 | 2025-08-13
ترامب: سأعين رئيسا جديدا للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أقرب وقت ممكن
12:28 | 2025-08-13
"رويترز" نقلاً عن مصادر: المواقع التي يمكن أن يلتقي ترامب وبوتين وزيلينسكي في أحدها تشمل مدنًا في أوروبا والشرق الأوسط
12:23 | 2025-08-13
مدير منظمة الصحة العالمية: أكثر من 14,800 مريض بحاجة إلى رعاية طبية غير متوفرة في غزة وندعو لمزيد من الدعم
12:22 | 2025-08-13
ترامب: سيكون هناك عواقب وخيمة جدا لو فشل اجتماعي مع بوتين
12:18 | 2025-08-13
ترامب: إذا سار اللقاء الأول مع بوتين على ما يرام فسنعقد لقاءً ثانيًا سريعًا بين بوتين وزيلينسكي
12:14 | 2025-08-13
سلام: لبنان لن يقبل أن يُستعمل منبراً لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية وقراراتنا سيادية
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 19:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 19:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 19:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24