أكسيوس عن مصدرين مطلعين: ترامب أخبر زيلنسكي وقادة أوروبا أنه سيسعى في قمة ألاسكا للتوصل لوقف لإطلاق النار

Lebanon 24
13-08-2025 | 11:15
مصدر في حماس لرويترز: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإسرائيل تماطل
أكسيوس عن مصدرين مطلعين: الاجتماع القطري الأميركي الإسرائيلي ركز على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي بغزة
الرئيس الفرنسي: الرئيس ترامب أكد لنا رغبته التوصل لوقف لإطلاق النار خلال اجتماعه مع بوتين في ألاسكا
بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يسعى لإشراك زيلينسكي في قمة ألاسكا
