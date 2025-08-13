وزير المالية ياسين جابر: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهريًا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب (LBCI)

Lebanon 24