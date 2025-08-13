Advertisement

أخبار عاجلة

حماس أبدت استعدادا لسحب مقاتليها مقابل انسحاب إسرائيل لنقاط متفق عليها (العربية)

Lebanon 24
13-08-2025 | 14:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الإيرانيون أبدوا استعدادا للتفاوض لكن واشنطن اعتبرت ردهم غير قابل للتنفيذ
lebanon 24
14/08/2025 02:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى: سنكمل انتشار الجيش في الجنوب وننتظر أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي تسيطر عليها
lebanon 24
14/08/2025 02:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: فرنسا أبدت استعدادا لتدريب طيارينا على طائرات "ميراج"
lebanon 24
14/08/2025 02:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد
lebanon 24
14/08/2025 02:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:33 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:41 | 2025-08-13
18:33 | 2025-08-13
18:31 | 2025-08-13
18:28 | 2025-08-13
18:22 | 2025-08-13
18:11 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24