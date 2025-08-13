Advertisement

كتائب القسام: استهدفنا دبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105 وعبوة جانبية وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
13-08-2025 | 16:59
